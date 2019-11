Al via i lavori per la realizzazione della nuova piazza verde di Bertesina

Hanno preso il via i lavori di realizzazione della nuova piazza di Bertesina.

A darne l'annuncio mercoledì mattina è stato il sindaco Francesco Rucco che si è recato nel luogo dove si sta allestendo il cantiere insieme al direttore generale di Viacqua Fabio Trolese e all'amministratore unico di Sar Servizi a rete Giampaolo Dalla Via.

Il progetto, redatto dall'architetto Cesare Benedetti che è anche direttore dei lavori, infatti ha una committenza congiunta per la quale è stata stipulata convenzione tra Comune di Vicenza, Viacqua e SAR.

L'intervento prevede un investimento complessivo pari a 563.093 euro: 400.123 euro sono a carico del Comune, 50.210 euro a carico di Sar Servizi a rete, mentre 112.760 euro a carico di Viacqua.

“Finalmente – ha ricordato il sindaco Rucco – oggi partono i lavori per una piazza che diventerà uno spazio di aggregazione sociale per il quartiere, nel segno dell'attenzione che la nostra amministrazione sta riservando anche alle periferie, come nel caso dei lavori già iniziati a Polegge e quelli che interesseranno Maddalene. Questa di Bertesina, in particolare, è un'opera che i residenti attendevano da 30 anni, in un contesto davvero unico, che ha come quinte le ville Marcello e Ghislanzoni Curti e la chiesa di San Cristoforo”.

Il progetto è frutto di un lungo percorso condiviso con la cittadinanza, in cui si è tenuto conto delle richieste e dei suggerimenti fatti pervenire all'amministrazione comunale dai residenti.

L'intervento restituirà una piazza articolata, con la previsione di un’arena verde, di un'area giochi attrezzata, di un bike park e di una “zona quieta” con un giardino delle essenze. È prevista, inoltre, la sistemazione dell’area di fronte a villa Marcello e della zona davanti al sagrato della chiesa. Saranno ridistribuite, inoltre, le aree di sosta.

Durante i lavori saranno riorganizzati anche i sottoservizi, con la separazione delle acque piovane dalla rete fognaria esistente su via Bertesina e la sostituzione della rete dell'acquedotto, a cura di Viacqua, e la sostituzione della rete del gas e la posa dei cavidotti elettrici da parte di Sar Servizi a rete.

I tempi di realizzazione dell'opera, realizzata dalla ditta "Battaglin Costruzioni s.r.l." di Molvena (Vi), come da contratto sono di 238 giorni.