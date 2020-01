“Aggiungi un posto a tavola”: cena speciale alla Sagra del Broccolo Fiolaro a Creazzo

Mercoledì 15 gennaio alle ore 20:00 presso la sagra del broccolo fiolaro la Proloco di creazzo organizza una cena su prenotazione denominata “Aggiungi un posto a tavola”.

La cena che avrà come menu tutti piatti a base di broccolo fiolaro sarà servita al tavolo dai tanti volontari provenienti da diverse associazioni di Creazzo.

Una parte del ricavato sarà devoluto ad Andos Ovest vicentino per l’acquisto di macchinari a favore della Breast Unit – Centro Donna Ospedale Di Montecchio Maggiore.

L’ANDOS è l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, fondata a Trieste nel 1976 dal Prof. Piero Pietri e dalla Sig.ra Luisa Nemez. La sede nazionale è a Milano e l’attuale Presidente è il Prof. Francesco Maria Fazio e la Coordinatrice è la dott.ssa Flori Degrassi. L’ANDOS OVEST VICENTINO svolge un’azione di volontariato a favore delle donne operate e non, bisognose di aiuto e di un punto di riferimento per una patalogia che colpisce sia a livello fisico che psicologico (da un articolo di Gianna Magnabosco – Tratto dal Giornalino dell’Andos – gennaio 2004). Tra gli obiettivi primari che l’Associazione si propone vi è anche il desiderio di sensibilizzare la popolazione femminile nei confronti della prevenzione e della diagnosi precoce.

“ La Proloco come ogni anno ho voluto dedicare una serata per la raccolta fondi per una giusta causa. In particolare quest’anno abbiamo voluto creare una partnership con un’associazione Del territorio che conoscevamo. Crediamo sia indispensabile che la Proloco svolga anche questa funzione sociale e per questo siamo sicuri che la serata riscuoterà un ottimo successo grazie all’ottimo richiamo di pubblico che la stessa avrà.” Così ha commentato la presidente della Proloco di Creazzo Beatrice Girardello.

Durante la serata non mancheranno momenti emozionanti e diverse sorprese inoltre il fine serata sarà in musica con il concerto dei Good Mama.

INFO E PRENOTAZIONI:

331 9628 356

