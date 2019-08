Svt, già iniziata la campagna abbonamenti per gli studenti

E' già iniziata la campagna abbonamenti studenti di Società Vicentina Trasporti. Come noto, il provvedimento preso dall’ente di governo del trasporto pubblico della Provincia di Vicenza, su proposta di Svt, ha confermato per il 2019 le tariffe oggi in vigore.

Questi gli orari degli sportelli di Società Vicentina Trasporti:

Biglietteria della stazione di viale Milano, dal lunedì al venerdì, orario continuato dalle 6.45 alle 19.30. Il sabato dalle 6.45 alle 19.

Biglietteria di via Fusinieri, lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 15.30. Mercoledì dalle 8 alle 12. Venerdì orario continuato dalle 8 alle 15.30.

I titoli di viaggio potranno essere acquistati anche online, seguendo le indicazioni descritte sul sito istituzionale dell’azienda, oppure di persona rivolgendosi alle agenzie del territorio.

Si ricorda, inoltre, che in seguito alla richiesta dell’amministrazione comunale di Montecchio Maggiore di incrementare il numero delle corse nelle fasce orarie di entrata e uscita dagli istituti scolastici, Società Vicentina Trasporti ha predisposto un servizio Bis Studenti dedicato agli alunni che frequentano l’Istituto Ceccato.

Le corse partiranno dall’autostazione di Alte di Montecchio Maggiore. I mezzi accompagneranno gli studenti all’istituto e viceversa. L’utilizzo di questo servizio prevede un’integrazione all’abbonamento studenti di 60 euro l’anno, declinata in una tariffa settimanale o mensile. Solo coloro che ne sono in possesso potranno utilizzare il Bis Studenti obliterando il titolo salendo a bordo.