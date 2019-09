"A night to remember": una serata a favore della ricerca del Vimm

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Alzheimer di sabato 21 settembre 2019, la splendida cornice di Villa Pisani Ferri detta “La Rocca” ha ospitato una serata di beneficenza a sostegno della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata.

L’evento è stato organizzato con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere i 150 ricercatori dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM), il braccio operativo della Fondazione, dedicati a studiare le cause e scoprire la cura contro patologie neurodegenerative, leucemie, tumori, diabete, malattie cardiovascolari e muscolari. Una causa importante che ha riunito circa 200 partecipanti per una cena di solidarietà che ha permesso di raccogliere un importante cifra da destinare alla ricerca scientifica. La serata si è aperta con un aperitivo di benvenuto al tramonto, con i saluti dei proprietari de ‘La Rocca Pisana’ (famiglia Ferri de Lazara), che hanno ospitato la serata, del direttore scientifico del VIMM prof. Scorrano e di Fideuram, main sponsor della serata.

La cena è stata accompagnata dalla splendida voce della cantante Sara Robin, che ha allietato i partecipanti con una splendida esibizione canora. La serata si è poi conclusa con l’intervento del principal investigator del VIMM prof. Maurizio Corbetta, della Vicepresidente della Fondazione Giustina Destro e il taglio della torta.

La degustazione di grappe e liquori della Distilleria Marzadro e il caffè offerto da Diemme hanno poi dato il via ad una nottata danzante a cura del Dj Federico Massaro. Un grande ringraziamento va alle aziende partner e sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, ovvero Fideuram Private Banker, Kettmeier, Martarello Group, SC&A Studio Commercialisti Avvocati, Euromag International, Studio Mandurino, Sariv, Distilleria Marzadro, Villa Migone, La Mappa Catering, Fonte Margherita, Caffè Diemme e RicRea.