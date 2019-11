Le migliori Pasticcerie d'Italia: scopri i dolcissimi indirizzi del vicentino

Negli ultimi anni la pasticceria d’autore è entrata nelle case di tutti. Complici anche i programmi televisivi che hanno aperto le porte sul lato zuccherato dell’universo cibo.

Parallelamente si è andato affermando come vincente il connubio tra bello e buono, il principio secondo cui la felicità delle papille è anticipata da una presentazione certosina curata nel minimo dettaglio. Giochi cromatici, perfetta composizione di forme che prendono a prestito dalla geometria o dalla fantasia le loro composizioni, alternanza di stratificazioni, gioielli che sfilano sui banconi delle migliori pasticcerie.

Presentata la nona edizione della Guida Pasticceri & Pasticcerie 2020 del Gambero Rosso. 580 indirizzi, 50 novità. Il mondo della pasticceria si conferma tra i più vitali e frizzanti, sia nella declinazione classica, che in quella contemporanea.

COME SI ASSEGNANO I PUNTEGGI

Le ispezioni sono state fatte negli orari più affollati (generalmente nel fine settimana) e sono stati valutati l’ambiente (l’accoglienza e la pulizia del locale), l‘esposizione dei prodotti (quantità e modo di proporre i dolci), l’assortimento, lo spazio dedicato alla pasticceria innovativa, i prezzi, l’efficienza del personale, il packaging, la possibilità di abbinare ai dessert dei vini e ovviamente il gusto delle proposte. Per ogni pasticceria la prova d’assaggio si basa su tre prodotti considerati banchi di prova: un lievitato da colazione senza ripieno (cornetto, brioche), un prodotto fresco come i bignè alla crema, pasticceria secca.

Come sempre, la classifica vede assegnato il massimo riconoscimento delle Tre Torte ai locali che raggiungono un punteggio superiore a 90. Un riconoscimento che è stato confermato a 23 locali. Il numero delle pasticcerie con Due Torte (assegnate alle boutique con un punteggio che va da 85 a 89) sale invece da 54 a 60. Lombardia e Campania le regioni più premiate.

Orgoglio vicentino

Il Chiosco – Lonigo [VI]

Due torte, 88 punti

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento- dichiara Francesco Ballico- che è frutto dell’impegno costante che dedichiamo al nostro lavoro quotidiano al servizio della clientela. In pasticceria- prosegue Ballico - è importante la materia prima utilizzata nelle varie preparazioni. Per le torte e i dolci che escono dal nostro laboratorio vogliamo la qualità massima degli ingredienti, dal burro al cioccolato e alla frutta, non aggiungiamo conservanti, né aromi chimici e se possibile seguiamo anche l’andamento stagionale”.

Il suo bauletto da colazione alle albicocche, o alle pere e cioccolato, va per la maggiore. La Bignolata rimane un cult: bignè affogati nella crema chantilly all’italiana, zabaione, croccantino al pralinato di nocciole, cioccolato bianco e pezzetti di biscotto. Ma ora punta in alto: inedite praline, biscotti preziosi di farine alternative, come quella di farro monococco, e nuovi packaging.

Pasticceria da Venicio - Arzignano (VI)

Due torte, 85 punti

Carlo Pozza è membro dell’Accademia Maestri Pasticceri e le sue specialità sono il Gattò al Pistacchio, il cremino (dolce morbido ricoperto di glassa croccante) e l’alby (un panettone per tutto l’anno con albicocche, canditi e cioccolato). Imperdibile La Gata, dolce di farina di mais, grappa e miele, ideato da un gruppo di pasticcieri vicentini, e la pasticceria mignon.

LA CLASSIFICA

Migliore pasticceria d’Italia

Tre Torte

95 Punti

Pasticceria Veneto – Brescia

Veneto

93

Biasetto – Padova

90 punti

Pasticceria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (PD)

Due Torte

88 punti

Il Chiosco – Lonigo [VI]

Dino Pettenò – Mestre [VE]

Pasticceria Zizzola – Noale (VE)

86 punti

Caffè Commercio – Dolo [VE]

85 punti

Davenicio – Arzignano [VI]

Racca – Padova

