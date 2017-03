Giulietta e Romeo 2017: il bando di concorso

È aperto il bando 2017 per l’elezione di Giulietta e Romeo, nell’ambito della 18^ edizione di “Montecchio Medievale - La Faida” in programma il primo maggio, evento organizzato dalla Città di Montecchio Maggiore – Assessorato al Turismo e dall’Associazione Storico Culturale “Giulietta e Romeo”.



Si rinnova quindi la tradizione che ogni anno, in occasione della rievocazione storica, vede eleggere la coppia che meglio rappresenta i due amanti resi immortali prima dalla novella di Luigi Da Porto e poi dalla famosissima tragedia di William Shakespeare. Per partecipare al bando c’è tempo fino all’8 aprile 2017.



Modalità di partecipazione

1. Possono partecipare giovani di entrambi i sessi, con cittadinanza italiana, di età compresa fra 15 e 25 anni (si partecipa come singoli e non come coppie già costituite).

2. Le preiscrizioni dovranno essere inviate entro le 12 dell’8 aprile 2017 via e-mail all’indirizzo info@faida.it (contattare anche per info).

3. Incontro informativo il 5 aprile 2017 alle ore 21:00 presso la sede dell’Associazione Storico Culturale “Giulietta e Romeo” in Via Lombardi (a fianco di Villa Cordellina) – Montecchio Maggiore (VI).



Modalità di selezione di Giulietta e Romeo

La valutazione seguirà i canoni dell’epoca di riferimento, che, per scelta dell’organizzazione, è la fine del XV secolo. Per questo non sono ammessi piercing e tatuaggi troppo visibili; la colorazione dei capelli non può avere tonalità non naturali. Durante la manifestazione non sono ammessi occhiali, orologi e qualsiasi genere di apparecchio elettronico. Per tutta la manifestazione è vietato fumare sigarette, sigari, pipe e sigarette elettroniche. Gli eletti rappresenteranno la Città di Montecchio Maggiore, fino all’edizione 2018, al seguito di delegazioni comunali in occasione di momenti di promozione turistica e culturale e quando è richiesta la loro presenza dall’Associazione Storico Culturale “Giulietta e Romeo”. Si informano i candidati che non si tratta di un concorso di bellezza e che gli eletti sono invitati a partecipare con voglia ed entusiasmo all’evento e alle varie attività che l’Associazione Storico Culturale Giulietta e Romeo svolge durante l’anno.