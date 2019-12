Uno spettacolo di magia a Cassola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Doppia replica a Vicenza e Verona dello spettacolo "Non sono un mago", quando la vecchia arte della magia incontra la comicità, dell’illusionista prestigiatore Giovix. Il 4 gennaio alle 21.00 lo spettacolo sarà presentato all’Auditorium Vivaldi di Cassola (VI), mentre il giorno successivo, alle ore 20.30, farà tappa al Teatro Stimate di Verona. Entrambe le rappresentazioni sono inserite nella rassegna Famiglia a teatro organizzata da Fondazione Aida. Il pubblico, di tutte le età, potrà apprezzare vere e proprie performance di cabaret dello showman potentino che si lancerà in travolgenti coreografie di tip tap, in straordinarie speed painting e in esilaranti gag comiche fino a momenti più poetici rappresentati dall’arte della manipolazione. Tutto questo grazie alla “magia”, o meglio all’illusionismo, un’arte che richiede solerte professionalità e costante allenamento. Giovix mostrerà tutta la sua verve comica con una versatilità di linguaggi. Tra un numero e l'altro l'artista alterna monologhi ben strutturati da cui emerge la simpatia e lo spessore del mago-comico la cui forte espressività va oltre le parole. Il pubblico apprezzerà la vis comunicativa e la notevole personalità, un misto di eleganza, disinvoltura e spensieratezza che renderà lo spettacolo fluido, leggero e godibile. Ottanta minuti di divertimento assicurato in cui il pubblico diventa parte attiva interagendo con il protagonista. "Non sono un Mago!" in tour dal 2017, è finalista ai campionati italiani di magia. Giovix inizia la sua carriera più di dieci anni fa alla sola età di dodici anni e da quel giorno non si è più fermato. Ad oggi vanta ben quattro produzioni teatrali, negli anni Giovix ha partecipato a molti eventi magici di grande prestigio ed ha ottenuto numerosi premi tra cui: Premio della critica al Magic Campus 2015; finalista ai campionati italiani di magia 2016 (Masters of Magic, Saint Vincent); Magic Campus Giovani Promesse 2017. Auditorium Vivaldi Info e prenotazioni: auditoriumvivaldi@fondazioneaida.it – 347/8226461 Biglietti: 8/10 euro