A settembre oltre 1000 kg di formaggio alla festa di latterie vicentine

Domenica 30 settembre 2018 l’appuntamento da non perdere è a Bressanvido (Vi) con la Grande Festa di Latterie Vicentine: l’evento più importante dell’anno per la cooperativa vicentina che, per una giornata, apre le sue porte proponendo un ricco programma di iniziative. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti della XX Transumanza di Bressanvido, la più grande d’Europa, ideata da uno dei soci storici della cooperativa, Marino Pagiusco. Il piazzale di Via San Benedetto, animato sin dal mattino, ospiterà, attesissimo taglio della Forma Gigante del Formaggio della Transumanza, programmato nel pomeriggio. I numeri della Forma Gigante sono di assoluto rilievo: • 11000 litri di latte utilizzato, raccolto anche nelle malghe • 11 casari necessari alla lavorazione • 1000 kg di formaggio • 2 metri di diametro Un momento emozionante al quale si aggiungono tante proposte di intrattenimento: • Visite guidate al polo più grande di Asiago DOP: dalle ore 10.30 e per tutto il giorno si potranno conoscere da vicino i processi produttivi della stabilimento di Bressanvido, accompagnati da esperti casari. • Area dedicata allo Street Food. Novità 2018 sarà la presenza del cibo di strada: l’Asiago DOP diventerà l’ingrediente principale di alcuni piatti di alta qualità riletti in chiave street food. Per l’occasione saranno presenti i migliori Food Truck della regione e non solo: I Venetani Slavia Ambassador Dal Parmigiano Zanco food project Tutto il mare Piada19 • Attività per le famiglie: dai laboratori sul riciclo al workshop con abbinamenti di formaggi e birre; dalla degustazioni di miele biologico al laboratorio pratico “Casaro per un’ora”. E ancora letture animate, gonfiabili, giro in mongolfiera, mostra di antichi attrezzi agricoli, allestimento di un’aia con animali da cortile Il programma è ancora in via di definizione: maggiori dettagli saranno disponibili nelle prossime settimane sul sito di Latterie Vicentine o nella pagina Facebook.